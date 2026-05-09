МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Белоруссия масштабно отметит День Победы - шествиями в память об участниках Великой Отечественной войны и траурными митингами с возложениями цветов к памятникам и местам захоронений, затем пройдут концерты, развлекательные программы, спортивные состязания, исторические реконструкции, выставки, народные гулянья и ярмарки.

В 12.00 (совпадает с мск) память погибших в Великой Отечественной войне Белоруссия почтит общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, на улицах, других общественных местах прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах ожидается, что будет приостановлено движение.