В Белграде прошло шествие "Бессмертного полка"
12:19 09.05.2026 (обновлено: 12:29 09.05.2026)
В Белграде прошло шествие "Бессмертного полка"

В центре Белграда состоялось шествие "Бессмертного полка"

© AP Photo / Darko Vojinovic Шествие "Бессмертного полка" в Белграде, Сербия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде 9 мая состоялось шествие "Бессмертного полка".
  • В акции приняли участие представители различных организаций и граждане, несшие портреты предков-участников Второй мировой войны.
  • Дату освобождения Сербии от нацистов связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года.
БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось 9 мая в центре столицы Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие во главе с байкерами и транспарантом "Бессмертный полк Сербия" началось у памятника Вуку Стефановичу Караджичу около 10.00 (11.00 мск) в центре города и по перекрытой улице Рузвельтова в сопровождении полиции и жандармерии дошло под военные песни до мемориала "Освободителям Белграда", где ожидается церемония возложения венков к памятникам красноармейцам и бойцам Народно-освободительной армии Югославии.
В акции приняли участие руководство и сотрудники "Россотрудничества", посольств РФ и Белоруссии, сербское отделение Российского географического общества и Российского исторического общества, байкеры, граждане, несшие портреты предков-участников Второй мировой войны.
В организации шествия участвовали фонд "Бессмертный полк Сербия", сербское отделение Международного фонда духовного единства народов и Координационный совет российских соотечественников в Сербии.
Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. На 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне 20 октября 2024 года в акции в сербской столице приняли участие свыше 10 тысяч человек.
В пятницу запланировано и возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом.
Встречаем День Победы: российские города готовятся к празднику
На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.

На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.

Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.

На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".

На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.

Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.

Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.

В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.

Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.

В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".

На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.

На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.

Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.

В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.

Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.

Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
В миреЮгославияСербияБелград (город)Иосип Броз ТитоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Российское географическое обществоРоссийское историческое обществоДень Победы — 2026
 
 
