Рейтинг@Mail.ru
Флик признался, что его удивила драка в "Реале" - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:42 09.05.2026 (обновлено: 15:50 09.05.2026)
Флик признался, что его удивила драка в "Реале"

Флик заявил, что его удивила информация о драке футболистов "Реала"

© Фото : Сайт сборной Германии по футболуХанс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Сайт сборной Германии по футболу
Ханс-Дитер Флик. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик заявил, что был немного удивлен информацией о потасовке между футболистами мадридского "Реала" Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде на тренировке.
  • Флик подчеркнул, что это не его проблема, так как "Реал" — не его команда.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик заявил, что его немного удивила информация о потасовке между футболистами мадридского "Реала" Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде на тренировке.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной". Сам Вальверде опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Такое убивает футбол": Батраков раскритиковал судейство в дерби
1 мая, 23:03
"Думаю, такие вещи случаются повсюду в мире, это не нечто исключительное для "Реала". Я был немного удивлен, но меня это не волнует, потому что это не моя команда", - цитирует Флика Marca.
Также немецкий специалист отказался обсуждать "проблему эго" в "Реале": "Я не хочу говорить о "Реале", это не моя работа. Нужно сосредоточиться на команде, на "мы", а не на "я". Дело не в эго. Все должно быть позитивным для команды - так мы решаем вопросы здесь. Это очень важно".
"Барселона" примет "Реал" в воскресенье, матч начнется в 22:00 по московскому времени. "Сине-гранатовым" достаточно ничьей для чемпионского титула.
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Реал" может отстранить и лишить зарплаты Вальверде и Тчуамени за драку
7 мая, 21:16
 
ФутболСпортХанс-Дитер ФликРеал Мадрид
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала