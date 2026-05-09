Флик признался, что его удивила драка в "Реале"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик заявил, что его немного удивила информация о потасовке между футболистами мадридского "Реала" Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде на тренировке.

В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной". Сам Вальверде опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.

"Думаю, такие вещи случаются повсюду в мире, это не нечто исключительное для "Реала". Я был немного удивлен, но меня это не волнует, потому что это не моя команда", - цитирует Флика Marca.

Также немецкий специалист отказался обсуждать "проблему эго" в "Реале": "Я не хочу говорить о "Реале", это не моя работа. Нужно сосредоточиться на команде, на "мы", а не на "я". Дело не в эго. Все должно быть позитивным для команды - так мы решаем вопросы здесь. Это очень важно".