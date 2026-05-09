04:54 09.05.2026 (обновлено: 05:38 09.05.2026)
Часть австралийцев недовольна тратами на Украину, заявил посол

© Fotolia / Paul Liu — Город Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Часть австралийцев недовольна тратами на поддержку киевского режима, понимая, что он коррупционный, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Не раз привлекали внимание к случаям коррупции на Украине, в том числе в отношении выделенной ей военной помощи. Наши комментарии на эту тему встречают живой отклик у определенной части австралийского общества, здраво оценивающей коренные причины конфликта", - сказал он.
По словам Петракова, посольство неоднократно подчеркивало на своих интернет-ресурсах, что финансирование неонацистского киевского режима подрывает усилия по достижению мира, который невозможен без демилитаризации и денацификации Украины, и является бессмысленной тратой денег австралийских налогоплательщиков.
С 2022 года Австралия потратила на военную поддержку киевского режима около 1,2 миллиарда долларов США.
В апреле власти Австралии заявили о намерении увеличить оборонные расходы на 53 миллиарда долларов в течение ближайших десяти лет на фоне "усиливающихся" глобальных рисков.
