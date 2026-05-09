МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Часть австралийцев недовольна тратами на поддержку киевского режима, понимая, что он коррупционный, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

"Не раз привлекали внимание к случаям коррупции на Украине , в том числе в отношении выделенной ей военной помощи. Наши комментарии на эту тему встречают живой отклик у определенной части австралийского общества, здраво оценивающей коренные причины конфликта", - сказал он.

По словам Петракова, посольство неоднократно подчеркивало на своих интернет-ресурсах, что финансирование неонацистского киевского режима подрывает усилия по достижению мира, который невозможен без демилитаризации и денацификации Украины, и является бессмысленной тратой денег австралийских налогоплательщиков.

С 2022 года Австралия потратила на военную поддержку киевского режима около 1,2 миллиарда долларов США