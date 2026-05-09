02:41 09.05.2026
Посол России рассказал о спасении путешественников из России в Австралии

Петраков: в Австралии в 2023 году спасли россиян, путешествовавших на катамаране

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В посольство РФ в Австралии в 2023 году поступила просьба помочь со спасением российских кругосветных путешественников, чей катамаран потерпел бедствие недалеко от австралийского побережья после нападения акул.
  • Посольство, генконсульство и неравнодушные представители русскоязычной общины на протяжении двух месяцев принимали участие в судьбе путешественников, в том числе в вопросе поиска лодки для возобновления экспедиции.
  • При содействии посольства российские путешественники провели более десятка просветительских встреч в школах, клубах и церковных приходах крупных городов Австралии.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Среди самых необычных запросов, поступавших в посольство РФ в Австралии, была просьба помочь со спасением и временным размещением кругосветных путешественников из России, чей катамаран потерпел бедствие недалеко от австралийского побережья после нападения акул, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в Канберре Михаил Петраков.
"Шестого сентября 2023 года в посольство поступила информация о том, что в океане в 835 километрах от побережья Зеленого континента в результате нападения акул потерпел бедствие надувной катамаран, совершавший переход с Вануату в австралийский порт Кэрнс. Местные спасательные службы организовали оперативную эвакуацию членов экипажа, которыми оказались наши граждане, участники проекта Русского географического общества "По пути русских мореплавателей", - рассказал он.
По словам Петракова, на протяжении двух месяцев посольство, генконсульство и неравнодушные представители русскоязычной общины принимали участие в судьбе кругосветных путешественников, в том числе в вопросе поиска лодки для возобновления экспедиции.
Собеседник агентства также отметил, что при содействии посольства российские путешественники провели более десятка просветительских встреч в школах, клубах и церковных приходах крупных городов Австралии.
"В феврале 2026 года посольство и генконсульство оказали содействие Николаю Конюхову, российскому ультрамарафонцу, альпинисту, общественному деятелю, в ходе его участия в горном австралийском ультрамарафоне Australia Alpine Ascent, где он представлял российских спортсменов и российское студенчество", - добавил посол РФ в Австралии.
