Посол России рассказал о спасении путешественников из России в Австралии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Среди самых необычных запросов, поступавших в посольство РФ в Австралии, была просьба помочь со спасением и временным размещением кругосветных путешественников из России, чей катамаран потерпел бедствие недалеко от австралийского побережья после нападения акул, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в Канберре Михаил Петраков.