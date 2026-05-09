Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралия с 2022 года потратила на военную поддержку Украины около 1,2 миллиарда долларов США.
- Содействие Австралии включает поставки бронетехники, развертывание самолетов-разведчиков Е-7A Wedgetail и участие в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Австралия с 2022 года потратила на военную поддержку киевского режима около 1,2 миллиарда долларов США, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"С 2022 года Австралия выступала активным спонсором киевского режима. На данный момент совокупный объем ее так называемой "поддержки" составляет более 1,7 миллиарда австралийских долларов, что по нынешнему курсу – около 1,2 миллиарда долларов США", - сказал он.
В Австралии призвали власти пересмотреть помощь Украине
29 ноября 2025, 16:57
По словам Петракова, содействие Австралии Украине также включает поставки Киеву бронетехники, развертывание в Европе самолетов-разведчиков Е-7А Wedgetail, участие в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании в рамках операции "Куду".
В марте премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что австралийские самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetail помогали Киеву с территории ФРГ и Польши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.