Mirror: из лаборатории в Австралии пропали две пробирки с хантавирусом

"В 2024 году в австралийской лаборатории пропали две пробирки со смертельно опасным хантавирусом, а общее количество пропавших тогда пробирок превысило 300", - пишет издание.

Как отмечает Mirror, кроме пробирок с хантавирусом также пропали образцы, содержащие вирус Хендра, передающийся от лошадей к человеку, а также 223 пробирки с образцами вируса бешенства.