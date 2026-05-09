Mirror: из лаборатории в Австралии пропали две пробирки с хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Две пробирки с хантавирусом пропали из лаборатории в Австралии в 2024 году, утверждает издание Mirror.
"В 2024 году в австралийской лаборатории пропали две пробирки со смертельно опасным хантавирусом, а общее количество пропавших тогда пробирок превысило 300", - пишет издание.
Как отмечает Mirror, кроме пробирок с хантавирусом также пропали образцы, содержащие вирус Хендра, передающийся от лошадей к человеку, а также 223 пробирки с образцами вируса бешенства.
По данным издания, считается, что они потерялись во время перемещения в новую холодильную камеру. По итогам расследования власти Австралии пришли к выводу, что пробирки, скорее всего, были уничтожены, а не украдены или утеряны.