Австралия сокращает объем военной помощи Киеву, заявил посол - РИА Новости, 09.05.2026
03:43 09.05.2026
Австралия сокращает объем военной помощи Киеву, заявил посол

Посол Петраков: Австралия в последнее время сокращает объем поддержки Киева

09.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралия сокращает объем поддержки киевского режима.
  • Официальная Канберра не делала заявлений о предоставлении новой военной помощи Киеву с декабря 2025 года.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Австралия в последнее время сокращает объем поддержки киевского режима, однако продолжает активно взаимодействовать с украинской стороной, в том числе по вопросам обмена опытом по военной линии, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Михаил Петраков.
"За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился", - сказал он.
По словам Петракова, заявлений о предоставлении новой военной помощи киевскому режиму официальная Канберра не делала с декабря 2025 года.
"При этом продолжается активное взаимодействие Австралии с украинской стороной, в том числе в части обмена опытом по военной линии", - добавил посол РФ.
С 2022 года Австралия потратила на военную поддержку киевского режима около 1,2 миллиарда долларов США.
