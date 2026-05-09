Австралия сокращает объем военной помощи Киеву, заявил посол

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Австралия в последнее время сокращает объем поддержки киевского режима, однако продолжает активно взаимодействовать с украинской стороной, в том числе по вопросам обмена опытом по военной линии, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Михаил Петраков.
"За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился", - сказал он.
По словам Петракова, заявлений о предоставлении новой военной помощи киевскому режиму официальная Канберра не делала с декабря 2025 года.
С 2022 года Австралия потратила на военную поддержку киевского режима около 1,2 миллиарда долларов США.