В Белгородской области при атаке украинских дронов пострадали три человека
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 09.05.2026 (обновлено: 19:13 09.05.2026)
В Белгородской области при атаке украинских дронов пострадали три человека

Гладков заявил о трех пострадавших в Белгородской области при атаках дронов ВСУ

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаке украинских дронов пострадали три человека.
  • Среди пострадавших — женщина с осколочными ранениями руки и ушибами спины, мужчина с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки, а также боец подразделения "Орлан" с осколочным ранением грудной клетки.
  • Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате ударов вражеских БПЛА по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают наносить удары по территории нашей области. Пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что в белгородскую больницу с осколочными ранениями руки и ушибами спины доставили женщину, также туда обратился мужчина с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки.
По словам губернатора, в Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратился еще один боец подразделения "Орлан", ему диагностировали осколочное ранение грудной клетки.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраина
 
 
