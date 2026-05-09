- В Белгородской области при атаке украинских дронов пострадали три человека.
- Среди пострадавших — женщина с осколочными ранениями руки и ушибами спины, мужчина с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки, а также боец подразделения "Орлан" с осколочным ранением грудной клетки.
- Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате ударов вражеских БПЛА по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в белгородскую больницу с осколочными ранениями руки и ушибами спины доставили женщину, также туда обратился мужчина с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки.
По словам губернатора, в Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратился еще один боец подразделения "Орлан", ему диагностировали осколочное ранение грудной клетки.
