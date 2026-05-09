В Белгородской области при атаке украинских дронов пострадали три человека

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате ударов вражеских БПЛА по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

« "ВСУ с помощью беспилотников продолжают наносить удары по территории нашей области. Пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что в белгородскую больницу с осколочными ранениями руки и ушибами спины доставили женщину, также туда обратился мужчина с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки.