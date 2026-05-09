Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на саммите ЕАЭС - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 09.05.2026
Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на саммите ЕАЭС

Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите ЕАЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-конференция президента Владимира Путина
Пресс-конференция президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция президента Владимира Путина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по вступлению в Евросоюз на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Надо все посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать. Я сейчас отвечаю и думаю, вполне можно было бы поставить этот вопрос (о планах Армении по ЕС - ред.) на очередном саммите ЕАЭС", - сказал Путин журналистам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. По его мнению, когда это произойдет, возникнет вопрос политического решения.
При этом Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин высказался о возможности "мягкого развода" с Арменией
Вчера, 21:27
 
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянЮрий УшаковЕвразийский экономический союзЕвросоюзВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала