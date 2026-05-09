На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек

ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. На собрании возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии "Сильная Армения" в Ереване задержали трех человек, сообщили в полиции общественному телевидению страны.
В пятницу вечером политсила провела первое официальное предвыборное мероприятие в Парке Победы в Ереване, которое продолжилось во дворе дома Карапетяна, находящегося под домашним арестом. Глава партии выступил перед многочисленными сторонниками.
"На данном участке трое человек были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия и доставлены в территориальное подразделение общинной полиции, где у них были обнаружены ножи", — рассказали в правоохранительных органах.
О мотивах задержанных не сообщается.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.