Путин объяснил, на что должна опираться архитектура многополярного мира

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу, заявил президент России Владимир Путин.
"Убежден, формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты и их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков", - сказал Путин в ходе приема по случаю Дня Победы в Кремле.