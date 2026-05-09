Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил, на что должна опираться архитектура многополярного мира - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 09.05.2026 (обновлено: 11:55 09.05.2026)
Путин объяснил, на что должна опираться архитектура многополярного мира

Путин: архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН.
  • По словам Путина, многополярная архитектура должна учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу, заявил президент России Владимир Путин.
"Убежден, формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты и их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков", - сказал Путин в ходе приема по случаю Дня Победы в Кремле.
О праздновании Дня Победы читайте в онлайн-репортаже
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В ООН прокомментировали инициативу США по перемирию на Украине
8 мая, 22:51
 
День Победы — 2026ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала