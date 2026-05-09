Анохин: День Победы – символ мужества, стойкости и несгибаемой воли народа
Смоленская область
Смоленская область
 
18:06 09.05.2026
Анохин: День Победы – символ мужества, стойкости и несгибаемой воли народа

Василий Анохин: День Победы – символ мужества и несгибаемой воли народа

© РИА Новости / Виталий Белоусов — Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы — это священная дата, символ мужества, стойкости и несгибаемой воли нашего народа, который в тяжелейшей борьбе отстоял свободу и независимость Родины, доказав всему миру силу и величие нашей державы, отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
В субботу в регионе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
"Смоленская земля по праву занимает особое место в истории Великой Победы. Сотни тысяч смолян сражались на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, самоотверженно трудились в тылу. Через тяжелейшие испытания – оккупацию, плен, утраты – прошел наш край, но не был сломлен. Память об этих событиях навсегда вписана в исторический и духовный код нашей страны", - написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он отметил, что главные герои сегодняшнего дня – ветераны, поколение победителей.
"Мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества и всех жертв войны, перед теми, кто ценой своей жизни подарил нам мир и будущее. Их сила духа и преданность Родине остаются нравственным ориентиром для всех последующих поколений", - подчеркнул губернатор.
Торжественным маршем по площади Ленина в Смоленске прошли офицеры и курсанты Военной академии противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Всего – более 700 человек. За шествием наблюдали тысячи жителей и гостей города.
Губернатор подчеркнул, что рядом с ветеранами сегодня – продолжатели их ратного подвига – участники специальной военной операции, которые с честью и самоотдачей защищают Родину, проявляя мужество и верность долгу.
"Их героизм – достойное продолжение славных традиций поколения победителей, доказательство того, что смоляне всегда стояли и будут стоять на защите своей земли. Среди участников парада – курсанты образовательной программы "Герои своего времени Смоленск" – регионального аналога федерального проекта "Время героев"", - отметил глава региона.
Анохин вместе с представителями общественных и ветеранских организаций, участниками специальной военной операции, молодежью, духовенством, жителями Смоленска принял участие в митинге, посвященном 81-й годовщине Великой Победы в сквере Памяти Героев в Смоленске. Также были возложены венки и цветы к Вечному огню, почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.
