В Алма-Ате прошло шествие "Поклонимся героям"

АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Памятное шествие "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), казахстанский аналог "Бессмертного полка", прошло в Алма-Ате, его участники пронесли портреты родственников-фронтовиков, флаги Казахстана и СССР по одной из центральных улиц к Вечному огню в парке 28 Гвардейцев-Панфиловцев, передает корреспондент РИА Новости.

Колонну сопровождали мотоциклисты. За ними в строю следовали участники акции - ветераны трудового фронта, ветераны-афганцы, семьи с детьми, школьники и студенты.

Маршрут пролегал от Центрального парка культуры и отдыха по улице Гоголя к парку имени 28 Гвардейцев-Панфиловцев. Люди несли портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны, а также флаги Казахстана , знамена СССР и штандарты воинских частей.

По мере движения колонны звучали песни военных лет. Им подпевали также участники марша и прохожие.

"Память о войне и Победе в нашей семье - это часть нашей истории. Пока ее помнят дети и внуки, она живет. Я с детства слушал рассказы деда о фронте и его товарищах. Каждый год 9 мая мы всей семьей приходим к Вечному огню, чтобы вспомнить всех, кто воевал. Дед прожил долгую жизнь, и для нас он всегда остается примером. Теперь я сам рассказываю его истории внукам", - говорит участник акции Сейтжан Толеубаев.

Завершилось шествие у мемориального комплекса в парке имени 28 Гвардейцев-Панфиловцев. У Вечного огня участники выстроились в длинную цепочку и спокойно ждали своей очереди, чтобы возложить цветы и почтить память павших воинов.

Сам мемориал, сооруженный к 30-летию Победы, состоит из трех композиций. "Клятва" изображает молодого красноармейца, ведущего коней погибших товарищей. "Подвиг" посвящен героям-панфиловцам: на медной чеканке в форме карты СССР размещены фигуры бойцов и высечены слова политрука Клочкова: "Велика Россия , а отступать некуда. Позади Москва!". Третья композиция - "Трубящие славу", символизирующая торжество жизни. Перед горельефами установлены капсулы с землей городов-героев, а в центре мемориала горит Вечный огонь.

"Мы пришли большой семьей, здесь уже третье поколение. В каждой семье были свои герои - война тогда никого не обошла. Вот на этом портрете мой дедушка: он начал свой боевой путь еще с финской войны, прошел через всю Великую Отечественную, дошел до Победы. Другой наш родственник был связистом, погиб в тяжелых боях на Белорусском фронте. Мы обязаны помнить их всех и передавать эту память дальше", - рассказала участница акции Аружан Нурмухамбетова.