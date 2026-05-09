В Алма-Ате прошло шествие "Поклонимся героям"

- В Алма-Ате прошло памятное шествие "Поклонимся героям", аналогичное акции "Бессмертный полк".
- Участники пронесли портреты родственников-фронтовиков, флаги Казахстана и СССР к Вечному огню.
На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.
На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.
На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.
На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.
Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.
Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.
На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".
На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".
На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.
На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.
Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.
Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.
Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.
Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.
В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.
В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.
Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.
Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.
В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".
В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".
На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.
На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.
На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.
На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.
Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.
Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.
В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.
В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.
Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.
Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.
На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.
На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.
Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.
На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".
На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.
Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.
Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.
В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.
Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.
В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".
На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.
На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.
Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.
В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.
Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.