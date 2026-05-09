В Ялте акция "Бессмертный полк" прошла в статичном формате

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Ялте прошла в статичном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
"В Ялте "Бессмертный полк" прошел в статичном формате в виде акции "Панно памяти героев", - сказали в пресс-службе.
В частности, на Аллее художников города развернули специальный стенд, где каждый желающий мог поместить фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
В акции также приняла участие глава администрации города Янина Павленко.
"Среди тех, чьи фотографии на стенде, есть и герои моей семьи. Дедушка Василий Петрович Зелюк и прадед по отцовской линии Пётр Остапович Павленко. Оба прошли войну, дед освобождал Прагу, прадед – Берлин… Они снова в строю – нашего "Бессмертного полка"! Помним и очень гордимся каждым", - сказала Павленко журналистам.
