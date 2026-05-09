В Ялте акция "Бессмертный полк" прошла в статичном формате

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Ялте прошла в статичном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.

В частности, на Аллее художников города развернули специальный стенд, где каждый желающий мог поместить фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.