В Ялте акция "Бессмертный полк" прошла в статичном формате - РИА Новости, 09.05.2026
16:54 09.05.2026
В Ялте акция "Бессмертный полк" прошла в статичном формате

В Ялте акция "Бессмертный полк" прошла в статичном формате на стенде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция "Бессмертный полк" в Ялте прошла в статичном формате.
  • На Аллее художников города развернули специальный стенд "Панно памяти героев", где каждый желающий мог разместить фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны.
  • В акции приняла участие глава администрации города Янина Павленко, рассказавшая о своих родственниках, участвовавших в войне.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Ялте прошла в статичном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
Ялте "Бессмертный полк" прошел в статичном формате в виде акции "Панно памяти героев", - сказали в пресс-службе.
В частности, на Аллее художников города развернули специальный стенд, где каждый желающий мог поместить фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
В акции также приняла участие глава администрации города Янина Павленко.
"Среди тех, чьи фотографии на стенде, есть и герои моей семьи. Дедушка Василий Петрович Зелюк и прадед по отцовской линии Пётр Остапович Павленко. Оба прошли войну, дед освобождал Прагу, прадед – Берлин… Они снова в строю – нашего "Бессмертного полка"! Помним и очень гордимся каждым", - сказала Павленко журналистам.
ЯлтаПрагаБерлин (город)Янина ПавленкоДень Победы — 2026Общество
 
 
