Зверев вышел в третий круг турнира в Риме

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев успешно стартовал на теннисном турнире серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче второго круга Зверев переиграл своего соотечественника Даниэля Альтмайера (64-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Internazionali BNL d'Italia
08 мая 2026 • начало в 15:10
Завершен
В третьем раунде 29-летний немец встретится с победителем противостояния между представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (31) и бельгийцем Александром Блоксом (36).