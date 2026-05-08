18:39 08.05.2026 (обновлено: 18:49 08.05.2026)
Зверев вышел в третий круг турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немец Александр Зверев успешно стартовал на теннисном турнире серии «Мастерс» в Риме.
  • В матче второго круга Зверев переиграл своего соотечественника Даниэля Альтмайера со счетом 7:5, 6:3.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев успешно стартовал на теннисном турнире серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче второго круга Зверев переиграл своего соотечественника Даниэля Альтмайера (64-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
08 мая 2026 • начало в 15:10
Завершен
Даниэль Альтмайер
0 : 25:73:6
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем раунде 29-летний немец встретится с победителем противостояния между представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (31) и бельгийцем Александром Блоксом (36).
