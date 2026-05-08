Рейтинг@Mail.ru
Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 08.05.2026 (обновлено: 13:29 08.05.2026)
Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, заявил Песков

Песков: число освещающих парад журналистов ограничено из-за его формата

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число журналистов, которые будут освещать парад на Красной площади в День Победы, ограничено.
  • Аккредитации для работы на параде у корреспондентов иностранных СМИ не отзывались.
  • Парад в честь Дня Победы проходит в ограниченном формате.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число журналистов, которые будут освещать парад на Красной площади в День Победы, ограничено, это связано с форматом парада в этом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Spiegel сообщал, что якобы Кремль отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, выданные для работы на параде в Москве 9 мая.
"Ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась", - сказал он журналистам, комментируя проведение и освещения парада в День Победы на Красной площади.
Песков напомнил, что в этом году парад в честь Дня Победы проходит в ограниченном формате, в связи с этим было принято решение сократить и число журналистов, которые будут присутствовать на церемонии.
В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Российские и международные СМИ будут на параде Победы, заявил Песков
Вчера, 13:02
 
День Победы — 2026Дмитрий ПесковРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала