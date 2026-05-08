Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число журналистов, которые будут освещать парад на Красной площади в День Победы, ограничено.
- Аккредитации для работы на параде у корреспондентов иностранных СМИ не отзывались.
- Парад в честь Дня Победы проходит в ограниченном формате.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число журналистов, которые будут освещать парад на Красной площади в День Победы, ограничено, это связано с форматом парада в этом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Spiegel сообщал, что якобы Кремль отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, выданные для работы на параде в Москве 9 мая.
"Ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась", - сказал он журналистам, комментируя проведение и освещения парада в День Победы на Красной площади.
Песков напомнил, что в этом году парад в честь Дня Победы проходит в ограниченном формате, в связи с этим было принято решение сократить и число журналистов, которые будут присутствовать на церемонии.
В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.