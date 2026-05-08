Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, заявил Песков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число журналистов, которые будут освещать парад на Красной площади в День Победы, ограничено, это связано с форматом парада в этом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась", - сказал он журналистам, комментируя проведение и освещения парада в День Победы на Красной площади.