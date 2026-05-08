Рейтинг@Mail.ru
Консульство попросило усилить контроль на "Бессмертном полку" в Женеве - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 08.05.2026 (обновлено: 07:03 08.05.2026)
Консульство попросило усилить контроль на "Бессмертном полку" в Женеве

Консульство попросило полицию Женевы усилить контроль на «Бессмертном полку»

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПолицейский в Женеве
Полицейский в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Полицейский в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Консульство РФ в Женеве попросило полицию об особых мерах безопасности на акции «Бессмертный полк».
  • Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов отметил, что полиция обещала усилить контроль на мероприятии.
  • После размещения объявления о проведении «Бессмертного полка» 8 мая в социальных сетях консульства появились негативные комментарии, содержащие угрозы и оскорбления на украинском языке.
ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости. Консульство РФ попросило полицию Женевы об особых мерах безопасности на акции "Бессмертный полк" из-за риска провокаций, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
"Что касается вопроса безопасности - в прошлом году все прошло спокойно. Не факт, что будет так спокойно и в этом году. Но мы уже, когда было получено разрешение, встречались с полицией, и я их очень просил обратить особое внимание, с учетом того, что там будут пожилые люди и прочее. Обещали усиленный контроль", - сказал дипломат.
Участники акции Бессмертный полк на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Полиция Парижа примет меры для защиты "Бессмертного полка"
03:30
При этом консул отметил, что для того, чтобы акции помешали проведением параллельного мероприятия, на него также требуется разрешение властей.
Как убедилось РИА Новости, после размещения объявления о проведении "Бессмертного полка" 8 мая напротив штаб-квартиры ООН в Женеве в социальных сетях консульства на сообщение стали приходить негативные комментарии. Многие содержали угрозы и оскорбления на украинском языке.
"Судя по тому, как это было воспринято в сети, это все есть. Если они несанкционированно туда придут, то будут вопросы, и в принципе их можно будет убрать. Но исключать вариант того, что они каким-то образом могут получить согласие на альтернативную акцию, тоже нельзя", - отметил он.
Бессмертный полк в посольстве России в США - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Посол России прокомментировал акцию "Бессмертный полк" около Белого дома
6 мая, 19:10
 
В миреЖенева (город)РоссияИгорь ПоповООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала