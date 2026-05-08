Консульство попросило усилить контроль на "Бессмертном полку" в Женеве

ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости. Консульство РФ попросило полицию Женевы об особых мерах безопасности на акции "Бессмертный полк" из-за риска провокаций, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
"Что касается вопроса безопасности - в прошлом году все прошло спокойно. Не факт, что будет так спокойно и в этом году. Но мы уже, когда было получено разрешение, встречались с полицией, и я их очень просил обратить особое внимание, с учетом того, что там будут пожилые люди и прочее. Обещали усиленный контроль", - сказал дипломат.
При этом консул отметил, что для того, чтобы акции помешали проведением параллельного мероприятия, на него также требуется разрешение властей.
"Судя по тому, как это было воспринято в сети, это все есть. Если они несанкционированно туда придут, то будут вопросы, и в принципе их можно будет убрать. Но исключать вариант того, что они каким-то образом могут получить согласие на альтернативную акцию, тоже нельзя", - отметил он.