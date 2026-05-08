Консульство попросило усилить контроль на "Бессмертном полку" в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Консульство РФ в Женеве попросило полицию об особых мерах безопасности на акции «Бессмертный полк».

Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов отметил, что полиция обещала усилить контроль на мероприятии.

После размещения объявления о проведении «Бессмертного полка» 8 мая в социальных сетях консульства появились негативные комментарии, содержащие угрозы и оскорбления на украинском языке.

ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости. Консульство РФ попросило полицию Женевы об особых мерах безопасности на акции "Бессмертный полк" из-за риска провокаций, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

"Что касается вопроса безопасности - в прошлом году все прошло спокойно. Не факт, что будет так спокойно и в этом году. Но мы уже, когда было получено разрешение, встречались с полицией, и я их очень просил обратить особое внимание, с учетом того, что там будут пожилые люди и прочее. Обещали усиленный контроль", - сказал дипломат.

При этом консул отметил, что для того, чтобы акции помешали проведением параллельного мероприятия, на него также требуется разрешение властей.

Как убедилось РИА Новости, после размещения объявления о проведении "Бессмертного полка" 8 мая напротив штаб-квартиры ООН Женеве в социальных сетях консульства на сообщение стали приходить негативные комментарии. Многие содержали угрозы и оскорбления на украинском языке.