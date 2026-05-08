22:42 08.05.2026
Зеленский заявил о согласии на режим тишины и обмен пленными

Зеленский: Украина согласна на режим тишины 9-11 мая и обмен военнопленными

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на установление с 9 по 11 мая режима тишины.
  • Владимир Зеленский заявил о согласии на обмен пленными с Россией по формуле "тысяча на тысячу".
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на установление с 9 по 11 мая режима тишины и на обмен пленными с Россией по формуле "тысяча на тысячу".
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
"Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена, и поблагодарил Трампа и его команду "за результативное дипломатическое участие".
Трамп ранее выразил надежду, что праздничное прекращение огня между РФ и Украиной станет "началом конца" конфликта.
Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая
Вчера, 21:46
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
