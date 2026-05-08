Зеленский заявил о согласии на режим тишины и обмен пленными

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на установление с 9 по 11 мая режима тишины и на обмен пленными с Россией по формуле "тысяча на тысячу".

"Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена, и поблагодарил Трампа и его команду "за результативное дипломатическое участие".