Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угрозы Владимира Зеленского в адрес России, озвученные им в Ереване, говорят о желании Киева продолжать конфликт, пишет Junge Welt.
- По мнению издания, это следует из его слов, сказанных союзникам.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России, озвученные им в Ереване, говорят о желании Киева продолжать конфликт, пишет Junge Welt.
"Украина, очевидно, готовится к еще одному году войны. Об этом свидетельствуют заявления Зеленского на встрече "Европейского политического сообщества" в Ереване в начале этой недели..." — говорится в публикации.
"Украина, очевидно, готовится к еще одному году войны. Об этом свидетельствуют заявления Зеленского на встрече "Европейского политического сообщества" в Ереване в начале этой недели..." — говорится в публикации.
Издание напоминает, что согласно сообщению Bloomberg, глава киевского режима также потребовал от союзников еще больше оружия и испугался наступления России.
В понедельник в Ереване глава киевского режима заявил, что в российскую столицу во время парада 9 Мая могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.