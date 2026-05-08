Рейтинг@Mail.ru
В Германии ужаснулись заявлению Зеленского о России - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 08.05.2026 (обновлено: 11:07 08.05.2026)
В Германии ужаснулись заявлению Зеленского о России

Junge Welt: слова Зеленского говорят о желании Украины продолжать конфликт

© AP Photo / Anthony PizzoferratoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угрозы Владимира Зеленского в адрес России, озвученные им в Ереване, говорят о желании Киева продолжать конфликт, пишет Junge Welt.
  • По мнению издания, это следует из его слов, сказанных союзникам.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России, озвученные им в Ереване, говорят о желании Киева продолжать конфликт, пишет Junge Welt.

"Украина, очевидно, готовится к еще одному году войны. Об этом свидетельствуют заявления Зеленского на встрече "Европейского политического сообщества" в Ереване в начале этой недели..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Во Франции неожиданно отреагировали на произошедшее с Зеленским
10:15
Издание напоминает, что согласно сообщению Bloomberg, глава киевского режима также потребовал от союзников еще больше оружия и испугался наступления России.
В понедельник в Ереване глава киевского режима заявил, что в российскую столицу во время парада 9 Мая могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.
Бывший вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Харрис сделала внезапное заявление о России
10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала