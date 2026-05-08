Рейтинг@Mail.ru
"Закрыли глаза". На Западе рассказали, как Зеленский опозорил его политиков - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 08.05.2026 (обновлено: 06:02 08.05.2026)
"Закрыли глаза". На Западе рассказали, как Зеленский опозорил его политиков

Steigan: массовая коррупция в Киеве не мешает Норвегии финансировать Украину

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коррупционный скандал на Украине, в центре которого оказался Владимир Зеленский, вышел на международный уровень и скомпрометировал власти Норвегии.
  • Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере похвалил компанию Fire Point как важного партнера в планировании обороны страны, несмотря на подозрения в коррупции.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине, в центре которого оказался Владимир Зеленский, вышел на международный уровень и скомпрометировал власти Норвегии, пишет издание Steigan.
"Скандал, связанный с украинской компанией по производству дронов Fire Point, значительно обострился. <…> Сам Зеленский оказался в центре внимания. Но <…> норвежские власти делают вид, что все в идеальном порядке, и продолжают вкладывать миллиарды норвежских налоговых долларов в бездонный слив Киева", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
На угрозы Зеленского и ЕС ответит русская ракета
5 мая, 08:00
Особо подчеркивается, что дело о коррупции на далекой Украине бросает тень на высшие должностные лица Норвегии.
"Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, посетивший Fire Point в феврале 2026 года, <…> похвалил компанию как важного партнера <…> в планировании обороны страны. <…> Некоторые СМИ <…> указывают, что Норвегия поддерживает компанию, подозреваемую в коррупции. <…> Власти заявляют, что не терпят коррупции на Украине, <…> но даже когда окружение Зеленского находится в центре внимания из-за массовой коррупции, оказывается, что Стере и компания максимально терпимы к коррупции и предпочитают закрывать глаза", — резюмируют авторы материала.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Словакия выключает Украину и будущее Евросоюза
6 мая, 08:00
 
В миреУкраинаНорвегияВладимир ЗеленскийТимур МиндичРустем УмеровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала