"Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, посетивший Fire Point в феврале 2026 года, <…> похвалил компанию как важного партнера <…> в планировании обороны страны. <…> Некоторые СМИ <…> указывают, что Норвегия поддерживает компанию, подозреваемую в коррупции. <…> Власти заявляют, что не терпят коррупции на Украине, <…> но даже когда окружение Зеленского находится в центре внимания из-за массовой коррупции, оказывается, что Стере и компания максимально терпимы к коррупции и предпочитают закрывать глаза", — резюмируют авторы материала.

В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.