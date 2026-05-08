"Закрыли глаза". На Западе рассказали, как Зеленский опозорил его политиков

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине, в центре которого оказался Владимир Зеленский, вышел на международный уровень и скомпрометировал власти Норвегии, пишет издание Steigan.
"Скандал, связанный с украинской компанией по производству дронов Fire Point, значительно обострился. <…> Сам Зеленский оказался в центре внимания. Но <…> норвежские власти делают вид, что все в идеальном порядке, и продолжают вкладывать миллиарды норвежских налоговых долларов в бездонный слив Киева", — говорится в статье.
"Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, посетивший Fire Point в феврале 2026 года, <…> похвалил компанию как важного партнера <…> в планировании обороны страны. <…> Некоторые СМИ <…> указывают, что Норвегия поддерживает компанию, подозреваемую в коррупции. <…> Власти заявляют, что не терпят коррупции на Украине, <…> но даже когда окружение Зеленского находится в центре внимания из-за массовой коррупции, оказывается, что Стере и компания максимально терпимы к коррупции и предпочитают закрывать глаза", — резюмируют авторы материала.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.
