"Настолько глуп": журналист поразился вчерашнему видеообращению Зеленского

- Британский журналист Афшин Раттанси заявил, что угрозы в адрес парада на День Победы могут привести к смертельным последствиям для Зеленского.
- По его словам, глава киевского режима рискует совершить беспрецедентную глупость, атаковав Москву в самый священный день для России и других стран бывшего СССР.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, записавший видеообращение с угрозами провокации на параде в Москве на День Победы, находится в шаге от совершения глупости, которая будет стоить ему жизни, заявил британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети Х.
"Зеленский вот-вот может совершить такую тупость, которая выходит за все рамки. <…> Он угрожает бомбардировками Москвы в День Победы — возможно, в самый священный день в году в российском календаре и в календарях многих бывших советских стран. Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Причем, вероятно, прицелятся именно в него и членов его банды", — написал он.
Накануне глава киевского режима в видеообращении в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими БПЛА по параду Победы в Москве.
Министерство обороны, в свою очередь, учло заявление Зеленского и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.