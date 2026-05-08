Специальная военная операция на Украине
 
05:18 08.05.2026 (обновлено: 10:08 08.05.2026)
"Настолько глуп": журналист поразился вчерашнему видеообращению Зеленского

Раттанси: угрозы атаковать Москву на День Победы доказывают тупость Зеленского

  • Британский журналист Афшин Раттанси заявил, что угрозы в адрес парада на День Победы могут привести к смертельным последствиям для Зеленского.
  • По его словам, глава киевского режима рискует совершить беспрецедентную глупость, атаковав Москву в самый священный день для России и других стран бывшего СССР.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, записавший видеообращение с угрозами провокации на параде в Москве на День Победы, находится в шаге от совершения глупости, которая будет стоить ему жизни, заявил британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети Х.
"Зеленский вот-вот может совершить такую тупость, которая выходит за все рамки. <…> Он угрожает бомбардировками Москвы в День Победы — возможно, в самый священный день в году в российском календаре и в календарях многих бывших советских стран. Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Причем, вероятно, прицелятся именно в него и членов его банды", — написал он.

Накануне глава киевского режима в видеообращении в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими БПЛА по параду Победы в Москве.
Министерство обороны, в свою очередь, учло заявление Зеленского и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.
