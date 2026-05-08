"Очень важно для Украины". На Западе заявили о безумной авантюре Зеленского
04:04 08.05.2026 (обновлено: 04:28 08.05.2026)
"Очень важно для Украины". На Западе заявили о безумной авантюре Зеленского

© REUTERS / Remo Casilli — Владимир Зеленский во время визита в Рим
Владимир Зеленский во время визита в Рим. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий журнал Focus пишет, что западные союзники Киева не одобрят атаку на Парад Победы в Москве.
  • По мнению издания, удар по Москве 9 Мая точно не вызовет сочувствия во всем мире.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Западные союзники Киева не одобрят атаку на Парад Победы в Москве, пишет немецкий журнал Focus.
"Зеленский пригрозил позволить беспилотникам кружить над российской столицей в рамках военного парада в Москве. <…> Однако реальная атака на парад маловероятна. Россия уже пригрозила очень жестким контрударом по центру Киева после заявлений о возможных атаках украинских беспилотников. Это явный сигнал сдерживания", — говорится в статье.
Помимо ответного удара России, издание беспокоится и о репутационных издержках атаки на Парад Победы.
"Такой шаг был бы рискованным для Владимира Зеленского. Ему не стоит нападать на парад. Потому что это точно не вызвало бы сочувствия во всем мире. А международная поддержка остается очень важной для Украины", — резюмируют авторы материала.
С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.
