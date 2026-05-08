Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Владимир Зеленский вышел из-под контроля западных политиков.
- Диесен отметил, что раньше Зеленскому не разрешали разговаривать с русскими без представителей ЕС и НАТО, а сейчас он может говорить и делать что угодно без реакции со стороны Запада.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сегодня представляет опасность для западных политиков, выйдя из-под их контроля, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
"Европейцы создали Зеленского как марионетку. Но в какой-то степени он превратился в монстра Франкенштейна, который вышел из-под контроля", — рассказал ученый.
По его словам, сегодня политики на Западе, обретя в сердце европейского континента неконтролируемый режим, напоролись на то, что в свое время и создали.
"Сначала его заставили отменить все предвыборные обещания. Ему даже не разрешали разговаривать с русскими без присутствия представителей ЕС и НАТО. <…> Но в наши дни он может говорить все что угодно, он может угрожать, он может разрушать трубопроводы в Европу, он может угрожать убийством лидеру Венгрии, он может делать все, что угодно, и никакой реакции больше не будет! Поэтому у меня складывается впечатление, что они уже и не контролируют его", — признался Диесен.
Ранее венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что агрессивное поведение Владимира Зеленского превращает Украину и ее вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы.