Рейтинг@Mail.ru
"Вышел из-под контроля": в ЕС забили тревогу из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 08.05.2026 (обновлено: 06:59 08.05.2026)
"Вышел из-под контроля": в ЕС забили тревогу из-за поведения Зеленского

Профессор Диесен: Зеленский вышел из-под контроля элит Запада, став "монстром"

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Владимир Зеленский вышел из-под контроля западных политиков.
  • Диесен отметил, что раньше Зеленскому не разрешали разговаривать с русскими без представителей ЕС и НАТО, а сейчас он может говорить и делать что угодно без реакции со стороны Запада.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сегодня представляет опасность для западных политиков, выйдя из-под их контроля, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
«
"Европейцы создали Зеленского как марионетку. Но в какой-то степени он превратился в монстра Франкенштейна, который вышел из-под контроля", — рассказал ученый.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Он проиграл войну": на Западе сообщили о мощном ударе по Зеленскому из США
01:58
По его словам, сегодня политики на Западе, обретя в сердце европейского континента неконтролируемый режим, напоролись на то, что в свое время и создали.
«
"Сначала его заставили отменить все предвыборные обещания. Ему даже не разрешали разговаривать с русскими без присутствия представителей ЕС и НАТО. <…> Но в наши дни он может говорить все что угодно, он может угрожать, он может разрушать трубопроводы в Европу, он может угрожать убийством лидеру Венгрии, он может делать все, что угодно, и никакой реакции больше не будет! Поэтому у меня складывается впечатление, что они уже и не контролируют его", — признался Диесен.
Ранее венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что агрессивное поведение Владимира Зеленского превращает Украину и ее вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы.
В понедельник Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване выступил с угрозой нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
На Западе ужаснулись принятому Киевом решению накануне 9 Мая
01:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала