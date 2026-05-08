13:48 08.05.2026
В Запорожье украинский боевик выстрелил в двух человек

Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожье военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения ранил двух человек из пистолета.
  • Ему предъявили обвинение по уголовной статье о хулиганстве, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения ранил двух человек из пистолета в подконтрольном Киеву городе Запорожье, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы, сообщила местная полиция.
Запорожье полицейские задержали стрелка, который ранил двух человек из пистолета. Фигурант оказался военнослужащим, 1983 года рождения. Инцидент произошел в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе. На улице… между ним и тремя другими участниками произошла потасовка, во время которой фигурант достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Стрелок задержан", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным полиции, стрельба произошла в Шевченковском районе города. Ранения получили двое участников инцидента – 17-летний подросток и 33-летний мужчина, они госпитализированы. Задержанному военному предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
