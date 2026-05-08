Ученый объяснила, почему Финский залив зимой замерз впервые за 15 лет

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Западные ветры, дующие в сторону берега, и низкие температуры минувшей зимой привели к тому, что Финский залив замерз впервые за 15 лет, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина.

В феврале специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали в акватории Финского залива аномально сложную ледовую обстановку, которой не наблюдалось уже 15 лет. Чтобы не допустить перебоев с грузоперевозками, на Балтику перебросили атомный ледокол "Сибирь". За месяц он провел 165 судов.