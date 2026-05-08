06:06 08.05.2026 (обновлено: 09:28 08.05.2026)
Ученый объяснила, почему Финский залив зимой замерз впервые за 15 лет

Акватория Финского залива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский залив замерз впервые за 15 лет.
  • Причиной стали западные ветры и низкие температуры.
  • Для обеспечения грузоперевозок в акваторию Финского залива был направлен атомный ледокол «Сибирь».
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Западные ветры, дующие в сторону берега, и низкие температуры минувшей зимой привели к тому, что Финский залив замерз впервые за 15 лет, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина.
"В конце января в Петербурге наблюдалось преобладание западных ветров плюс очень низкая температура воздуха. Все это способствовало активному ледообразованию и становлению припая", — сказала она.
Собеседница агентства отметила, что лед в Финском заливе образуется каждый год, но обычно его выносит в западную часть акватории, где он разрушается.
"Если преобладают нажимные ветры, то дрейфующий лед остается в заливе и не выносится в Балтийское море, что очень осложняет навигацию", — добавила Ильина.
В феврале специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали в акватории Финского залива аномально сложную ледовую обстановку, которой не наблюдалось уже 15 лет. Чтобы не допустить перебоев с грузоперевозками, на Балтику перебросили атомный ледокол "Сибирь". За месяц он провел 165 судов.
