Обама и Байден оставили после себя "авгиевы конюшни", заявила Захарова - РИА Новости, 08.05.2026
05:07 08.05.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден оставили после себя «авгиевы конюшни».
  • Захарова отметила, что проблемы, накопившиеся в двусторонних отношениях между Россией и США, требуют решения.
  • Представитель МИД РФ также обратила внимание на статью о действиях США в отношении детей российских дипломатов, назвав их «абсолютно неадекватными установками и практическими шагами».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден оставили после себя "авгиевы конюшни", которые сейчас приходится разгребать России и США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фразеологизм "авгиевы конюшни" используется в случаях, когда нужно обозначить какое-то грязное, запущенное и беспорядочное место.
"Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как бы главы наших государств и в Анкоридже, и в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были авгиевы конюшни, оставленные байденовскими, обамовскими режимами", - сказала Захарова.
Она также обратила внимание на свою статью о том, как США насильно выдают гражданство детям российских дипломатов, и подчеркнула, что это "абсолютно неадекватные установки и практические шаги", которые предпринимает глубинное государство США за спиной президента Дональда Трампа.
