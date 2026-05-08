Дипмиссии ведут работу по безопасности мероприятий 9 Мая, заявила Захарова

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские дипмиссии в странах с недружественными режимами проведут большую работу по обеспечению безопасности мероприятий 9 мая ввиду возможных провокаций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, большая работа будет проведена, в том числе и по обеспечению безопасности нашими загранучреждениями, безусловно, с учетом того, какое беснование мы видим в странах с недружескими режимами", - сказала она.