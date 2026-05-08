Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова уличила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов, отметив, что в Канаде пытаются оправдывать действия украинского нациста Ярослава Гунько.
- Семья Ярослава Гунько в Канаде борется за сохранение его имени в названии фондов при учебных заведениях, а не за сохранение памяти о его преступлениях.
- В суде Эдмонтона рассматривается иск о попытке восстановить научно-стипендиальный фонд, названный именем Гунько, при институте украинских исследований Университета Альберты.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости уличила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов, заявив, что любое цивилизованное общество должно порицать сотрудников нацистских структур, однако в Канаде пытаются оправдывать их действия, в частности украинского нациста Ярослава Гунько.
Ярослав Гунько - бывший солдат дивизии СС "Галичина", живущий в канадском городе Норт-Бей и отметивший в марте 2025 года свое 100-летие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
"Любое цивилизованное общество, когда речь идет о карателе, о палаче, о коллаборационисте или непосредственном сотруднике гитлеровских нацистских структур... должно максимально порицать, отрицать... внедрять в сознание, так сказать, невозможность соглашательства или принятия этих поступков в качестве нормы. Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса, а может быть, это все-таки не так все ужасно или плохо?" - сказала Захарова.
Она отметила, что сейчас семья Ярослава Гунько в Канаде буквально бьется за сохранение его имени в названии фондов при учебных заведениях, а не о сохранении памяти о его же преступлениях.
Издание Edmonton Journal в апреле сообщило, что в суде Эдмонтона рассматривается иск о попытке восстановить научно-стипендиальный фонд, названный именем Гунько, при институте украинских исследований Университета Альберты. Отмечается, что исход дела может повлиять на то, что университет будет делать с другими пожертвованиям от бывших членов дивизии СС, которые пожертвовали университету около 1,1 миллиона долларов.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько. Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
"Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
10 мая 2025, 08:00