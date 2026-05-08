Биолог призвала загорать утром и не забывать про SPF-крем

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Загорать рекомендуется утром и с использованием крема с высокой степенью защиты SPF 30-50, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
"Конечно же, загар вреден, так как ультрафиолет повреждает ДНК клеток и вызывает фотостарение и рак кожи. Для того, чтобы загорать без вреда, используйте защитные крема с SPF. Выбирайте крем с SPF 30 или 50. Наносите за 20 минут до выхода и обновляйте каждые два часа (или после воды). Самое агрессивное солнце с 11.00 до 16.00. В это время УФ-индекс максимален", - сказала Лялина "Газете.Ru".
10 июля 2025, 12:08
Также биолог отметила, что нужно следить за индексом УФ, который часто написан в прогнозах погоды. Если УФ-индекс выше трех, то следует использовать защитный крем.
"После солнца используйте средства с пантенолом или алоэ вера для увлажнения. Не допускайте ожогов. Покраснение - это сигнал о серьезном повреждении. Солярии - это тоже гарантированный удар по коже. Получайте полезный витамин D с утра, когда солнце только встало и его лучи не агрессивны", - заключила эксперт.