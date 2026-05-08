Биолог призвала загорать утром и не забывать про SPF-крем

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Загорать рекомендуется утром и с использованием крема с высокой степенью защиты SPF 30-50, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Также биолог отметила, что нужно следить за индексом УФ, который часто написан в прогнозах погоды. Если УФ-индекс выше трех, то следует использовать защитный крем.

"После солнца используйте средства с пантенолом или алоэ вера для увлажнения. Не допускайте ожогов. Покраснение - это сигнал о серьезном повреждении. Солярии - это тоже гарантированный удар по коже. Получайте полезный витамин D с утра, когда солнце только встало и его лучи не агрессивны", - заключила эксперт.