История Юрия Левитана, чей голос стал символом надежды

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Виктория Бобылева. В Советском Союзе не было человека, который бы не узнавал мощный баритон Юрия Левитана. "От Советского информбюро..." — эти три слова стали символом надежды во время самых темных дней Великой Отечественной войны.

Какой путь проделал "всесоюзный диктор"?

От провала — к эфиру

Родившись в семье портного во Владимирской губернии, юный Левитан мечтал о сцене. Он хотел играть в кино, но комиссия отвергла его: голос казался смешным, провинциальное оканье воспринималось как недостаток.

Но однажды в газете появилось объявление о наборе дикторов на радио. Левитан стал стажером Комитета радиофикации и радиовещания. С ним работали блестящие артисты — Василий Качалов, Елизавета Юзвицкая, Нина Литовцева, первые советские дикторы Михаил Лебедев и Наталья Толстова. Вскоре от оканья дебютанта не осталось и следа.

Ночь, когда Сталин услышал его голос

В 1934 году Юрий Левитан впервые вышел в эфир на ночной технической трансляции. В это время Иосиф Сталин, работавший над докладом к XVII съезду партии, услышал этот новый голос и заинтересовался. Вождь приказал: найти этого диктора и дать ему озвучить доклад на съезде.

Летом 1941 года произошла личная встреча. Сталин посмотрел на Левитана и произнес : "Вот вы какой! Таким я вас и представлял!" Так Левитан получил неофициальное имя: "голос Сталина".

Голос победы

Когда немецкие танки пересекли советскую границу, голос Левитана стал оружием. Из репродукторов, висящих на улицах, в парках, в домах, звучали сводки Информбюро, которые зачитывал известный диктор. Люди собирались вокруг них толпами.

Немцы это поняли. Гитлер и Геббельс объявили Левитана личным врагом. По одной из версий, фюрер пообещал огромную сумму — до 250 тысяч марок тому, кто доставит советского диктора в Берлин.

"В годы Великой Отечественной войны голос Юрия Левитана звучал порой приглушенно и скорбно, но все равно твердо — он вселял надежду, что победа непременно придет. И каким ликующим был этот голос, сообщивший миру о первом салюте в честь нашей победы под Белгородом и Орлом!" — вспоминал космонавт Георгий Береговой.

Девятого мая 1945 года именно Левитан объявил стране о Победе. Его голос, переполненный торжеством и радостью, пронесся по всему Советскому Союзу. Позже, в 1961 году, он сообщит миру о полете Юрия Гагарина в космос.

Миф и реальность

Вокруг Левитана со временем вырос целый фольклор. Говорили, что спецслужбы распространяли слухи о том, что он — это некий "радиомеханизм", машина для передачи новостей.

Рассказывали и другие истории. Что однажды он представлялся вымышленным именем "диктор Иванов". Что в ресторане его никто не узнал, пока он не произнес мимоходом: "Суп-то сегодня пересолен" — и повар, услышав незабываемый голос, тут же принес новое блюдо.

После войны

После 1945 года Левитан вел программу "Говорят и пишут ветераны", зачитывая письма с воспоминаниями о войне. Интересно, что его портреты долгие годы не печатали в прессе — слишком бесценным был этот голос. Только в 1974 году к 30-летию Победы "Правда" наконец опубликовала большой материал о дикторе номер один.