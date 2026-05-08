МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan положительно отреагировали на решение Японии отправить в Россию экономическую делегацию.
"Япония страдает от нехватки ресурсов. Нам необходим многогранный подход. Нельзя рвать отношения со страной просто потому, что она кому-то не понравилась. Это глупая стратегия, настоящий идиотизм. Хотите осудить — осуждайте. Но зачем отправлять оружие на Украину? Это недопустимо и позорно. Японии следует поддерживать прочные отношения со странами, богатыми ресурсами", — написал пользователь.
"Да, нам неизбежно приходится учитывать мнение Запада, так выстроен баланс сил. Но нельзя вестись на уговоры Украины и шантаж Европы. Почему бы не проявить стратегическую дипломатию и сохранить дружеские отношения с Россией?" — задался вопросом другой комментатор.
"Наша делегация приползет на коленках и будет умолять отгрузить Японии хотя бы крошечку сырой нефти. Но Владимир Путин — это не Дональд Трамп. Его не задобришь льстивыми объятиями. Вполне можно получить жесткий пинок под зад", — отметил третий.
"Ситуация на Ближнем Востоке все острее и напряженнее. В этих условиях Японии просто необходима диверсификация источников энергии. Достаточно бросить лишь один взгляд на карту, и сразу становится ясно, отношениям с какой страной Японии следует отдать приоритет: Украиной или Россией", — заключили читатели.
Контакты с Россией возобновились в начале этого месяца. В частности, впервые после блокады Ормузского пролива, важнейшего транспортного узла энергоснабжения, Япония получила поставку сырой нефти российского происхождения. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят экономические вопросы и действия после окончания конфликта на Украине.
