Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали сообщения о визите японской делегации в Россию - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 08.05.2026
В Кремле прокомментировали сообщения о визите японской делегации в Россию

Песков переадресовал в правительство вопрос о визите делегации из Японии в РФ

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакты по вопросу возможного визита японской делегации в Россию ведутся на уровне правительств двух стран, заявил Песков.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контакты по вопросу возможного визита японской делегации в РФ ведутся на уровне правительств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что информацию по деталям пребывания делегации нужно получать у кабмина.
Ранее агентство Киодо сообщило, что представители крупнейших компаний Японии приедут в Россию 26-27 мая в составе правительственной бизнес-миссии.
"Это не по линии администрации, это не по линии Кремля. Это контакты на уровне правительств, где и нужно получать информацию по деталям пребывания этой делегации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие темы стоят на повестке визита представителей японских компаний в РФ.
Японский флаг в Токио - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Захарова ответила на вопрос о возможной встрече глав МИД России и Японии
7 мая, 13:33
 
РоссияЯпонияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала