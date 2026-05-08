В Кремле прокомментировали сообщения о визите японской делегации в Россию

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контакты по вопросу возможного визита японской делегации в РФ ведутся на уровне правительств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что информацию по деталям пребывания делегации нужно получать у кабмина.
"Это не по линии администрации, это не по линии Кремля. Это контакты на уровне правительств, где и нужно получать информацию по деталям пребывания этой делегации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие темы стоят на повестке визита представителей японских компаний в РФ.