08:32 08.05.2026 (обновлено: 09:28 08.05.2026)
Правительство Японии 26-27 мая отправит в Россию бизнес-делегацию

ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Впервые с 2022 года представители крупнейших компаний Японии приедут в Россию 26-27 мая в составе правительственной бизнес-миссии, сообщило агентство Киодо.
"В составе делегации будут такие крупнейшие компании Японии как Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL)", - сообщает Киодо со ссылкой на многочисленные правительственные источники.
Организацией поездки делегации занимается министерство экономики, торговли и промышленности Японии. В числе крупных торговых компаний Японии в состав миссии может войти Mitsubishi Corporation.
Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, но уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.
Как сообщает агентство, очевидно, что все это время велась работа в непубличном пространстве. Агентство отмечает недавний визит депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в Москву и его встречу с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям западных стран в 2022 году.
