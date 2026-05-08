12:30 08.05.2026

Билайн и Музей Москвы открыли выставку о подвиге связистов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Билайн совместно с Музеем Москвы открыл на Хохловской площади в Москве уличную выставку "Связь поколений. Подвиг связиста" (0+) — новый этап проекта, посвященного людям, которые во все времена обеспечивали связь от Великой Отечественной войны до наших дней, сообщает оператор.
Проект продолжает инициативу 2025 года "Держим связь. Подвиг связиста", в рамках которой жители и гости столицы познакомились с историями военных связистов через спектакли, выставку в Музее Москвы и аудиоформаты, собравшие более двух миллионов слушателей.
"В 2026 году проект расширяется и показывает, как подвиг связистов продолжается и сегодня в обычной жизни, в работе тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми", — отметили в Билайне.
Выставка организована как открытое городское пространство. В центре экспозиции — истории героев из разных регионов России, которые в разные эпохи выполняли одну задачу: сохраняли и поддерживали связь, несмотря на трудности. Посетители могут не только прочитать истории, но и услышать их: в экспозиции прозвучат диалоги героев разных времен, создавая эффект присутствия и живого разговора через годы. Прослушать аудиоверсии в библиотеке (18+) выставки можно также на странице проекта.
"Связь — это не только технологии, это прежде всего люди. Те, кто в самые сложные моменты истории обеспечивал возможность слышать друг друга, и те, кто делает это сегодня. Для нас важно сохранять эти истории и показывать, что подвиг связиста не остался в прошлом — он продолжается. Этот проект — про память, преемственность и про то, как связь объединяет нас вне времени", — приводится в сообщении комментарий генерального директора Билайна Сергея Анохина.
Выставка "Связь поколений. Подвиг связиста" продлится до 15 мая.
