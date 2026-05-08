Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин будет присутствовать на Параде Победы в Москве по приглашению администрации президента России Владимира Путина.
БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" (ПС) Александр Вулин будет присутствовать на Параде Победы в Москве по приглашению администрации президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба Вулина.
"По приглашению администрации президента РФ Владимира Владимировича Путина, Александр Вулин, председатель ПС, будет присутствовать на Параде Победы в Москве, который проводится на 81-летие победы над Тройственным пактом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Парад Победы в Москве - один из самых важных символов сохранения исторической памяти и "уважения к тем, кто боролись против фашизма и отдал свои жизни за свободу".
В боях за Белград, бывший столицей Югославии, участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Додик считает своим долгом приехать на Парад Победы в Москве
26 марта, 02:13