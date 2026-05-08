В Запорожской области ВСУ стали прицельно бить по детям, заявил Балицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска стали прицельно наносить удары по детям в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Балицкий попросил родителей давать согласие на отъезд детей из 30-километровой зоны в Запорожской области в Крым на предстоящее лето, поскольку это необходимо для их безопасности.
Балицкий 7 апреля сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.