В Запорожской области ВСУ стали прицельно бить по детям, заявил Балицкий
20:40 08.05.2026
В Запорожской области ВСУ стали прицельно бить по детям, заявил Балицкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска стали прицельно наносить удары по детям.
  • Балицкий призвал родителей дать согласие на отъезд детей из 30-километровой зоны в Запорожской области в Крым на предстоящее лето ради их безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска стали прицельно наносить удары по детям в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
"По детям, к сожалению, противник начал бить прицельно. Если совсем недавно это были случайные попадания, то сегодня они не выбирают... По детям раньше не били, старались эти вопросы обходить. Сегодня бьют, к сожалению", - сказал Балицкий в эфире канала ЗаТВ.
Балицкий попросил родителей давать согласие на отъезд детей из 30-километровой зоны в Запорожской области в Крым на предстоящее лето, поскольку это необходимо для их безопасности.
Балицкий 7 апреля сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.
