12:06 08.05.2026 (обновлено: 12:25 08.05.2026)
Путин призвал народы Грузии и Молдавии сохранить память о ВОВ

Путин призвал народы Грузии и Молдавии сохранить память о событиях ВОВ

Президент Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам ряда стран по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
  • В обращениях к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранить память о событиях Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращениях к народам Грузии и Молдавии призвал сохранять память о событиях Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
