17:40 08.05.2026
В Воронеже обломки беспилотника повредили крышу нежилого дома

В Воронеже обломки беспилотника повредили крышу нежилого дома и автомобиль

  • ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат над Воронежем.
  • Обломками сбитого БПЛА повреждена кровля нежилого дома и автомобиль в частном секторе.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в небе над Воронежем, обломками повреждена крыша нежилого дома и автомобиль в частном секторе, заявил губернатор Александр Гусев.
Глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области и угрозе непосредственного удара БПЛА в Воронеже в 16.31 мск.
"Дежурными силами ПВО в небе над городом обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена кровля нежилого двухэтажного дома. Также обломки упали на частный сектор и повредили автомобиль", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор также сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области и непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже.
Специальная военная операция на УкраинеВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
