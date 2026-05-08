В Воронеже обломки беспилотника повредили крышу нежилого дома

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в небе над Воронежем, обломками повреждена крыша нежилого дома и автомобиль в частном секторе, заявил губернатор Александр Гусев.
Глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области и угрозе непосредственного удара БПЛА в Воронеже в 16.31 мск.
"Дежурными силами ПВО в небе над городом обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена кровля нежилого двухэтажного дома. Также обломки упали на частный сектор и повредили автомобиль", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор также сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области и непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже.
