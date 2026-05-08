Ефимов: выход № 8 с "Комсомольской" открыли у Ленинградского вокзала

16:15 08.05.2026
Ефимов: выход № 8 со станции "Комсомольская" открыли у Ленинградского вокзала

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Выход №8 со станции метро "Комсомольская" открыли рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Выходы № 7 и № 8 находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связь между различными видами транспорта и городской инфраструктурой. В рамках работ их оборудовали стеклянными навесами – аналогичных нет ни у одной станции московского метро", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что такие навесы позволяют защищать пассажиров от осадков. Вечером на них загорается подсветка.
Оба выхода находятся со стороны улицы Краснопрудной, специалисты выполняли работы по ремонту поэтапно. Благодаря этому оба входа не перекрывали одновременно, привычные маршруты пассажиров сохранялись даже во время строительства, добавляется в пресс-релизе.
