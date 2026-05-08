Ефимов: выход № 8 с "Комсомольской" открыли у Ленинградского вокзала

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Выход №8 со станции метро "Комсомольская" открыли рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Выходы № 7 и № 8 находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связь между различными видами транспорта и городской инфраструктурой. В рамках работ их оборудовали стеклянными навесами – аналогичных нет ни у одной станции московского метро", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что такие навесы позволяют защищать пассажиров от осадков. Вечером на них загорается подсветка.