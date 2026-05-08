Военные восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области
07:36 08.05.2026
Военные восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области

Вечный огонь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области.
  • Восстановление мемориалов проводится в преддверии празднования Дня Победы.
  • Военнослужащие уточняют информацию о воинских захоронениях и мемориалах у местных жителей и представителей администрации.
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области, сообщил РИА Новости заместитель командира роты с позывным "Пчела".
"В преддверии празднования Дня Победы военнослужащие подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии восстановили десять воинских мемориалов на территории Белгородской области", - рассказал "Пчела".
Он отметил, что военнослужащие заранее уточняют у местных жителей и представителей администрации информацию о расположенных поблизости небольших воинских захоронениях, памятниках и мемориалах. После этого, добавил собеседник агентства, к объектам направляют группы из трех-четырех бойцов, которые приводят памятные места в порядок.
