Военные восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области, сообщил РИА Новости заместитель командира роты с позывным "Пчела".
"В преддверии празднования Дня Победы военнослужащие подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии восстановили десять воинских мемориалов на территории Белгородской области", - рассказал "Пчела".
Он отметил, что военнослужащие заранее уточняют у местных жителей и представителей администрации информацию о расположенных поблизости небольших воинских захоронениях, памятниках и мемориалах. После этого, добавил собеседник агентства, к объектам направляют группы из трех-четырех бойцов, которые приводят памятные места в порядок.