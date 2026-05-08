Матушкин: ветераны Тамбовской области внесли вклад в развитие страны

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ветераны Тамбовской области внесли неоценимый вклад в развитие страны и родного региона, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Накануне Дня Победы депутаты регионального парламента по поручению Матушкина посетили Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Народные избранники привезли для проживающих в учреждении ветеранов угощение и поздравили с наступающим праздником.

"По доброй традиции от имени председателя Тамбовской областной думы Евгения Алексеевича Матушкина мы поздравляем проживающих и коллектив дома-интерната с Днем Победы. Желаем всем здоровья, мирного неба над головой. Мы гордимся нашими ветеранами и благодарны тем, кто каждый день окружает их вниманием, заботой и теплом", — отметила заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Ирина Тен, ее слова приводят в пресс-службе Тамбовской областной думы.

Шефство регионального парламента над домом ветеранов продолжается уже несколько лет, депутаты регулярно приезжают туда с подарками для подопечных в преддверии праздничных дат, интересуются у администрации учреждения, какая помощь и поддержка необходима.

Как неоднократно подчеркивал председатель, заботиться о ветеранах, окружить их вниманием — общий долг граждан.