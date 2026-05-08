СМИ: Вэнс встретился с премьером Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном - РИА Новости, 08.05.2026
18:30 08.05.2026
СМИ: Вэнс встретился с премьером Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном

© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, чтобы обсудить переговоры с Ираном.
  • Катар является важным каналом связи между США и Ираном в переговорах о прекращении конфликта.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проводит встречу с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, чтобы обсудить переговоры с Ираном, заявил журналист портала Axios Барак Равид.
"Вэнс сейчас проводит встречу с премьер-министром Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
Как пишет журналист со ссылкой на американского чиновника, Катар является важным каналом связи между США и Ираном в переговорах о прекращении конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
