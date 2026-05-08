СМИ: Вэнс встретился с премьером Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проводит встречу с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, чтобы обсудить переговоры с Ираном, заявил журналист портала Axios Барак Равид.
"Вэнс сейчас проводит встречу с премьер-министром Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.