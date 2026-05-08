23:11 08.05.2026 (обновлено: 23:16 08.05.2026)
Президент Мирзиёев передал Путину привет от узбекистанцев

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев находится с визитом в Москве.
  • На встрече с Путиным Мирзиеев передал привет от узбекистанцев.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Простые узбекистанцы, узнав, что президент Шавкат Мирзиеев летит в Москву, просили его передать привет президенту России Владимиру Путину, рассказал узбекистанский лидер.
"На самом деле сегодня у нас все мероприятия (праздничные, - ред.) очень хорошо проводятся. Со многими я разговаривал, госпиталь посещал. Я сказал, что еду в Москву. Они говорят - Владимиру Владимировичу можно от нас привет передать? С удовольствием это делаю", - заявил Мирзиеев на встрече с Путиным.
Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в Кремле. Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.
Ни один народ не должен забывать свою историю, заявил Мирзиеев
УзбекистанМоскваРоссияШавкат МирзиеевВладимир ПутинДень Победы — 2026Политика
 
 
