Президент Мирзиёев передал Путину привет от узбекистанцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев находится с визитом в Москве.
- На встрече с Путиным Мирзиеев передал привет от узбекистанцев.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Простые узбекистанцы, узнав, что президент Шавкат Мирзиеев летит в Москву, просили его передать привет президенту России Владимиру Путину, рассказал узбекистанский лидер.
"На самом деле сегодня у нас все мероприятия (праздничные, - ред.) очень хорошо проводятся. Со многими я разговаривал, госпиталь посещал. Я сказал, что еду в Москву. Они говорят - Владимиру Владимировичу можно от нас привет передать? С удовольствием это делаю", - заявил Мирзиеев на встрече с Путиным.
Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в Кремле. Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.