Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ заявил о намерении возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 08.05.2026
Глава МИД ФРГ заявил о намерении возобновить переговоры по Украине

Вадефуль: страны "евротройки" намерены возобновить переговоры по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о намерении стран «евротройки» возобновить переговоры по Украине.
  • Вадефуль утверждает, что «евротройка» готова взять на себя больше ответственности в вопросе переговоров по Украине.
  • «Евротройка» уже проводит обсуждения с США и Украиной по вопросу переговоров.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны "евротройки" в лице Германии, Франции и Великобритании намерены предпринять в скором будущем очередную попытку возобновления переговоров по Украине.
"В формате E-3 с Францией и Великобританией мы предпринимаем новую попытку возобновить переговоры (по Украине - ред.) с более значимой ролью Европы в ближайшие недели и месяцы", - заявил Вадефуль в интервью газете Welt am Sonntag.
Вадефуль утверждает, что "евротройка" готова взять на себя "больше ответственности" в вопросе переговоров по Украине и уже проводит, по его словам, соответствующие обсуждения с США и Украиной.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине с целью сорвать его.
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
ЕС обсуждает варианты урегулирования по Украине
Вчера, 15:28
 
В миреУкраинаГерманияЛеонид Слуцкий (политик)ФранцияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала