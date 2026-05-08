Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о намерении стран «евротройки» возобновить переговоры по Украине.
- Вадефуль утверждает, что «евротройка» готова взять на себя больше ответственности в вопросе переговоров по Украине.
- «Евротройка» уже проводит обсуждения с США и Украиной по вопросу переговоров.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны "евротройки" в лице Германии, Франции и Великобритании намерены предпринять в скором будущем очередную попытку возобновления переговоров по Украине.
"В формате E-3 с Францией и Великобританией мы предпринимаем новую попытку возобновить переговоры (по Украине - ред.) с более значимой ролью Европы в ближайшие недели и месяцы", - заявил Вадефуль в интервью газете Welt am Sonntag.
Вадефуль утверждает, что "евротройка" готова взять на себя "больше ответственности" в вопросе переговоров по Украине и уже проводит, по его словам, соответствующие обсуждения с США и Украиной.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине с целью сорвать его.
