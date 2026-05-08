Глава МИД ФРГ заявил о намерении возобновить переговоры по Украине

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны "евротройки" в лице Германии, Франции и Великобритании намерены предпринять в скором будущем очередную попытку возобновления переговоров по Украине.