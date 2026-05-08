Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о массовых нарушениях в помещениях военкоматов.
- Лубинец заявил о трех случаях, когда людей забили до смерти в помещениях военкоматов в Киевской области и Днепропетровске.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о массовых нарушениях в помещениях военкоматов, отметив, что гражданских там забивают до смерти.
"У нас есть позорные случаи, много нарушений. К сожалению, есть случай, где в помещениях военкомата в Киевской области человека просто, на мой взгляд, физически забили, убили в помещении военкомата. У нас три таких случая на территории Украины… У нас в Киевской области и в Днепропетровске случаи, когда забили человека", - сказал Лубинец на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.LIVE".
Лубинец добавил, что, по его информации, это может быть не окончательное количество подобных случаев. Он также сообщил, что по этим фактам открыты уголовные дела и продолжается следствие.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.