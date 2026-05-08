"Забили до смерти гражданских": в Киеве заявили о нарушениях в военкоматах

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о массовых нарушениях в помещениях военкоматов, отметив, что гражданских там забивают до смерти.

Лубинец добавил, что, по его информации, это может быть не окончательное количество подобных случаев. Он также сообщил, что по этим фактам открыты уголовные дела и продолжается следствие.