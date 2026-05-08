Рейтинг@Mail.ru
"Забили до смерти гражданских": в Киеве заявили о нарушениях в военкоматах - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 08.05.2026
"Забили до смерти гражданских": в Киеве заявили о нарушениях в военкоматах

Лубинец сообщил о массовых нарушениях в помещениях военкоматов на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о массовых нарушениях в помещениях военкоматов.
  • Лубинец заявил о трех случаях, когда людей забили до смерти в помещениях военкоматов в Киевской области и Днепропетровске.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о массовых нарушениях в помещениях военкоматов, отметив, что гражданских там забивают до смерти.
"У нас есть позорные случаи, много нарушений. К сожалению, есть случай, где в помещениях военкомата в Киевской области человека просто, на мой взгляд, физически забили, убили в помещении военкомата. У нас три таких случая на территории Украины… У нас в Киевской области и в Днепропетровске случаи, когда забили человека", - сказал Лубинец на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.LIVE".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Зеленский на коленях". Происходящее на Украине вызвало гнев в Киеве
Вчера, 19:07
Лубинец добавил, что, по его информации, это может быть не окончательное количество подобных случаев. Он также сообщил, что по этим фактам открыты уголовные дела и продолжается следствие.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
На Украине сотрудники ТЦК напали на священников канонической УПЦ
Вчера, 19:03
 
В миреУкраинаКиевская областьКиевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала