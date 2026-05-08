Кабмин Украины вдвое увеличил расходы на оборону

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Правительство Украины внесло изменения в государственный бюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону, сообщила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Правительство предлагает направлять военный сбор на денежное обеспечение военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года. Кроме этого, предлагается, чтобы в 2026 году поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное обеспечение военнослужащих ВСУ", - добавила депутат.