Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Украины внесло изменения в государственный бюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону.
- Увеличение расходов на оборону составит 35,5 миллиарда долларов и будет направлено на обеспечение ВСУ, развитие ОПК, а также на нужды СБУ, нацгвардии и главного управления разведки минобороны.
- Верховная рада будет голосовать за изменения в бюджет 25 мая.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Правительство Украины внесло изменения в государственный бюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону, сообщила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
По ее словам, правительство предлагает увеличить расходы на оборону на 35,5 миллиарда долларов, в том числе на обеспечение ВСУ, развитие ОПК, а также для СБУ, нацгвардии, главного управления разведки минобороны. Еще 911 миллионов долларов планируется направить на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Столько же хотят направить в резервный фонд.
"Правительство предлагает направлять военный сбор на денежное обеспечение военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года. Кроме этого, предлагается, чтобы в 2026 году поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное обеспечение военнослужащих ВСУ", - добавила депутат.
Уточняется, что Верховная рада будет голосовать за изменения в бюджет 25 мая.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ