17:37 08.05.2026 (обновлено: 17:38 08.05.2026)
Депутаты Рады предложили признать гагаузов коренным народом Украины

Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект закона о признании гагаузов коренным народом Украины.
  • Одним из авторов законопроекта является депутат от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко.
  • Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект закона о признании гагаузов коренным народом Украины, свидетельствуют данные сайта украинского парламента.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в октябре предложил отнести гагаузов к коренным народам Украины.
Законопроект о внесении изменений в закон "О коренных народах Украины" о признании гагаузов коренным народом страны зарегистрирован на сайте Рады в пятницу. Одним из авторов документа является депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Сам текст документа пока не опубликован.
Сибига ранее заявил, что на Украине проживают около 130 национальных сообществ.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Владимир Зеленский в июле 2021 года подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми, в частности крымских татар, караимов и крымчаков. В перечень коренных народов русские не включены. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.
В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.
