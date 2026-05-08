Депутаты Рады предложили признать гагаузов коренным народом Украины

- Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект закона о признании гагаузов коренным народом Украины, свидетельствуют данные сайта украинского парламента.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в октябре предложил отнести гагаузов к коренным народам Украины.
Законопроект о внесении изменений в закон "О коренных народах Украины" о признании гагаузов коренным народом страны зарегистрирован на сайте Рады в пятницу. Одним из авторов документа является депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Сам текст документа пока не опубликован.
Сибига ранее заявил, что на Украине проживают около 130 национальных сообществ.
Владимир Зеленский в июле 2021 года подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми, в частности крымских татар, караимов и крымчаков. В перечень коренных народов русские не включены. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.
В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.