Депутаты Рады предложили признать гагаузов коренным народом Украины

Законопроект о внесении изменений в закон "О коренных народах Украины" о признании гагаузов коренным народом страны зарегистрирован на сайте Рады в пятницу. Одним из авторов документа является депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Сам текст документа пока не опубликован.

В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.