UFC 328 Чимаев - Стрикленд: когда бой, смотреть онлайн, коэффициенты, кард
Единоборства
 
11:30 08.05.2026
"Размажу его лицо по клетке": Чимаев готовит расправу над болтуном из США

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд устроили потасовку перед UFC 328 в Ньюарке

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
РИА Новости Спорт анонсирует интереснейший 328-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в рамках которого в клетку выйдут такие звезды ММА, как Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд, а также трое россиян, включая рвущегося к поединку за титул Александра Волкова.

  • Когда: 9 мая (в ночь на 10-е число по Москве);
  • Где: Ньюарк (штат Нью-Джерси, США);
  • Во сколько начало: турнир стартует в 00:00 мск, основной кард — в 04:00 мск. Главный бой вечера начнется после шести утра;
  • Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ и онлайн-платформе Кинопоиск будет показан основной кард.

Чистейшая ненависть Хамзата и Шона

Если не сказать — животная. Когда-то они были спарринг-партнерами, но потом дороги разошлись. Американец добрался до титула быстрее, но затем утратил пояс в бою против Дрикуса Дю Плесси, а южноафриканец, в свою очередь, был деклассирован Хамзатом. Так золото UFC оказалось на талии представляющего ОАЭ непобежденного средневеса чеченского происхождения (15-0).
И вот она, первая защита, в которой у Борза вообще не может возникнуть проблем. В каждом аспекте боя фаворит на голову выше хозяина октагона: и в стойке достанется Шону, и в партере прилетит... Стрикленд, впрочем, не боится зайти на глубину и хочет вывести Хамзата из себя жестким политическим трештоком и затрагиванием религии. Например, заявил, что победит бойца-мусульманина, обмазавшись беконом. Ну и тактику на бой раскрыл:
"Он постарается бороться со мной, чтобы доказать, что он лучше как борец, чем я. Но отчасти от понимает, что если он будет бороться, я включу контрборьбу и буду постоянно подниматься на ноги. Или же он просто поймет, что не сможет повалить меня, и мы будем драться в стойке пять раундов. Тогда он будет разочарован — я буду расстреливать его как захочу".

Хамзат не отмалчивается. На жаркой пресс-конференции, забитой полицейскими для сдерживания участников мэйн ивента, его словесные атаки строились на припоминании Шону насилия в детстве со стороны отца.
Американец чуть ранее говорил о намерении разрешить конфликт с Чимаевым "по-мужски" и пообещал всех застрелить, если Хамзат "придет к нему с тремя чеченцами, которые не говорят по-английски". Борз, пнувший американца на стердауне, такому раскладу только порадовался:
"Они не дают мне с ним встретиться. Парень говорит, что застрелит меня — ну так давай, вперед. Сделай это, я буду только рад умереть. Охрана здесь не для меня. Она для его же безопасности… когда придет время умирать, я буду счастлив". (Championship Rounds)

И пускай Хамзату не хочется опережать события (однажды Шон уже шокировал мир, пройдя Исраэля Адесанью) и строить планы, чемпион UFC не в первый раз говорит о нежелании оставаться в среднем весе. Спортсмен "любит покушать пиццу", а с возрастом весогонка дается все тяжелее. Так что новому обладателю пояса в полутяжах Карлосу Ульбергу стоит напрячься, ведь на пояс новозеландца положил глаз главный бугимен UFC.
Коэффициенты: 1.1 на Хамзата и 5.4 на бывшего обладателя титула.
И как же жаль Волкова!

У которого, в отличие от Хамзата, опций куда меньше. Несмотря на то, что Драго уже давно заслужил титульный бой, из-за неприятных обстоятельств Александр точно не получит встречу с чемпионом в 2026-м… А возможно, даже в следующем году.
Во-первых, спорные два последних боя: скандальное поражение от Сирила Гана и не менее скандальная победа над Жаилтоном Алмейдой. Во-вторых, кризис тяжелого веса. Чемпион Том Аспиналл продолжает залечивать травму глаза, полученную в бою против Сирила Гана, а сам француз тем временем готовится к противостоянию за временный пояс со звездным Алексом Перейрой. В общем, впереди Волкова в титульной гонке как минимум два человека (не дай бог еще Джон Джонс с пенсии вернется), так что приходится принимать новые "претендентские" бои. Очередной соперник Саши — доминиканец Вальдо Кортес-Акоста, который после поражения от россиянина Сергея Павловича менее чем за полгода наколотил серию из трех побед нокаутом.
"Вальдо — потрясающий воин. У него очень тяжелый удар и невероятные навыки. Я считаю его очень серьезным соперником, пройти которого будет непросто. Не буду смотреть ему за спину перед боем — посмотрим, что случится... Возможно, ничего хорошего. (смеется) Это бои, здесь все происходит за секунду, поэтому ничего нельзя предсказывать. Не хочу много болтать, а потом отвечать за слова перед всем миром. Я просто делаю свою работу, делаю ее каждый день очень дисциплинированно. И ставлю все на кон, чтобы стать лучшей версией себя". (MMA Fighting)

Коэффициенты: 1.6 против 2.4 в пользу 37-летнего москвича.
Другие топ-афиши турнира:

  • В соглавном событии вечера новоиспеченный чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван проведет первую защиту титула. Но фаворитом открывается японский претендент Тацуро Таира;
  • Также в основном карде подерутся высокорейтинговые полусредневесы Шон Брэди и Хоакин Бакли, а также заслуженные ветераны Бобби "Кинг" Грин и вернувшийся в UFC Джереми Стивенс;
  • В прелимах болеем за наших Романа Копылова и не знающего поражений Байсангура Сусуркаева;
  • Еще в ранних боях можно последить за грозным тяжеловесом Атеба Готье и прославленным ветераном лиги Джимом Миллером;
  • Наконец, второй бой в главном ММА-промоушене мира проведет украинец Ярослав Амосов с внушительным рекордом 29-1.
Роман Копылов

Все бои UFC 328

Основной кард:
  • Хамзат Чимаев Шон Стрикленд;
  • Джошуа Ван — Тацуро Таира;
  • Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Шон Брэди — Хоакин Бакли;
  • Бобби Грин — Джереми Стивенс.
Прелимы:
  • Атеба Готье — Оззи Диас;
  • Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
  • Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
  • Джим Миллер — Джаред Гордон;
  • Роман Копылов — Марко Тулио;
  • Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
  • Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос;
  • Клейтон Карпентер — Хосе Очоа.
