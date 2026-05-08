Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в течение недели до перемирия уничтожили более 2130 военнослужащих ВСУ, 34 боевые бронированные машины, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.