Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 08.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.05.2026 (обновлено: 12:19 08.05.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

  • Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили более 2130 военнослужащих ВСУ за неделю.
  • Также бойцы ликвидировали 34 боевые бронированные машины, 16 артиллерийских орудий и девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в течение недели до перемирия уничтожили более 2130 военнослужащих ВСУ, 34 боевые бронированные машины, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На прошедшей неделе подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двух аэромобильных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2130 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
